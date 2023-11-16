В Україні можливі ситуації, коли за газ може виникнути борг, навіть при наявності оплати за це паливо. Це стається у випадках, коли при проведенні оплати не вказано особистий рахунок клієнта. Тоді українцям надходять платіжки за газ, за який вони вже заплатили.

Про це повідомили у компанії "Нафтогаз".

газ, Нафтогаз

Один із клієнтів звернувся із скаргою, де він розповів, що розраховувався за газ, але все одно отримав сповіщення про наявність боргу. У повідомленні компанії йдеться про те, що споживач неправильно здійснював оплату за використаний природний газ, а саме не вказував свій особовий рахунок в призначенні платежу.

Для вирішення цієї ситуації споживачеві запропонували укласти разом з постачальником послуг акт звіряння розрахунків. Це дозволить перевірити правильність зарахування всіх проведених оплат на особовий рахунок клієнта.

У випадку неправильного зарахування оплат від споживача і при поданні повного пакета документів від платника для перенесення коштів можливе їхнє перенесення на особовий рахунок. Поява боргу можлива, якщо споживач не передає показники лічильника.

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Варто нагадати, у деяких регіонах України представники облгазів вимагають на те, щоб жителі багатоквартирних будинків укладали договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової системи, що є третьою платіжкою.

Згідно із законодавством, таке обслуговування дійсно є платним, проте стандартний договір та максимальні розміри внесків поки не визначені, тому вимагати укладання договору може бути неправомірним.

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