Заблоковано всі карти навіть ті, на які клієнт "ПриватБанк" отримує грошове забезпечення як військовослужбовець ЗСУ, і соціальну виплату як учасник бойових дій.

В Україні банки мають обов'язок блокувати рахунки боржників після отримання виконавчих судових рішень. Клієнт "ПриватБанк" залишився без доступу до свого рахунку через борги перед "ПолтаваГазом" та подав скаргу на цю фінансову установу.

Клієнт "ПриватБанк" поскаржився у спеціалізованому форумі Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що на підставі судового наказу з ініціативи приватного підприємства "ПолтаваГаз" з яким у нього немає навіть договору на доставку газу та за послуги, які не отримував - йому було заблоковано всі банківські картки.

Заблоковано всі карти навіть ті, на які клієнт "ПриватБанк" отримує грошове забезпечення як військовослужбовець ЗСУ, та соціальну виплату як учасник бойових дій.

Клієнт "ПриватБанк" вказав, що немає значення, підписав він договір на доставку газу чи ні, отримуючи газ, він зобов'язаний платити за її доставку. А борг перед підприємством дав можливість його представнику подати до суду, отримати рішення про стягнення боргу, а потім звернутися до виконавчої служби.

"ПриватБанк", аналогічно до інших банків в Україні, має обов'язок реагувати на листи судових виконавців та блокувати рахунки. Кожен банк в Україні повинен виконувати такі дії.

"А найбільше дивує, що все зроблено за спиною, що про судовий наказ дізнався випадково, про відкриття виконавчого провадження випадково, про блокування карток випадково і тільки після того, як зникли кошти і почав розбиратися випливла дана інформація", – поскаржився клієнт "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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