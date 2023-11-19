Законопроект, що вже зареєстрований у Верховній Раді України, передбачає запровадження штрафів.

В Україні можуть запровадити величезний штраф для «хитрих» автовласників. Йдеться про скручування пробігу під час продажу вживаних авто. Тому в українському парламенті запропонували запровадити покарання за це порушення.

Проєкт закону №10216 оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроєкт, який вже було зареєстровано у Верховній Раді України, передбачає введення штрафів за фальсифікацію пробігу транспортних засобів. За це порушення може бути накладено штраф у розмірах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку виявлення фальсифікації пробігу вперше, особі загрожує штраф у межах від 8500 до 17 000 гривень. При повторному виявленні порушення протягом року штраф може становити від 17 000 до 34 000 гривень.

Контроль за пробігами буде здійснюватися Національною поліцією України. Фальсифікація пробігу при продажу вживаних автомобілів є поширеною практикою, і для запобігання обману покупців пропонується встановити адміністративну відповідальність за такі дії, виявлені під час реєстрації або перереєстрації транспортних засобів.

Така практика поширена зараз під час продажу авто, але раніше за це українців не карали. Тепер пропонують запровадити штрафи, щоб уникнути таких ситуацій.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.