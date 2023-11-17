Старі українські монети номіналом у 1 гривню можуть призвести до значної вигоди для їх власників. Певні види є колекційними, тому нумізмати готові заплатити великі суми за ці "копійки" – іноді кілька тисяч гривень. Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, 1-гривневі монети 1995 року різновиду 1БАг можна продати за ціною від 7 000 до 9 000 гривень. Такі монети вирізняє гладкий гурт. Також високо цінуються 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг – за них готові заплатити від 10 000 до 20 000 гривень. Їх можна впізнати за гладким гуртом без напису.

Під час карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються "незакінченими.

Монету 1 гривня 2001 року різновиду 1АДг можна продати за суму до 5 000 гривень. Особливістю цієї монети є гладкий гурт без написів.

Оскільки ця гривня рідкісна і цінна, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті, замінюючи їх на дешевшу гривню 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грама і діаметр 26 мм.

Існує чотири різновиди гривні 2006 року, причому аверс і реверс у всіх випадках однакові; відмінність полягає лише у шрифтах, використаних на гурті. Нажаль, це не впливає на вартість монети, і всі різновиди мають ціну, еквівалентну їх номіналу. Монета в 1 гривню 2006 року яка має 1БАг, гладкий гурт 1500 - 2000 гривень.

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