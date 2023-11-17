Зокрема, "ПриватБанк" закрив доступ до рахунку та відмовився від співпраці з клієнткою, не повідомивши її заздалегідь про необхідність подати необхідні документи для належної перевірки.

Клієнти державного "ПриватБанк" висловлюють невдоволення через блокування своїх карток за кошти, отримані від продажу майна. Заявляють, що банк надсилає листи про відмову від підтримання ділових відносин без попереджень. Про це стало відомо завдяки допису клієнтки "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Зокрема, "ПриватБанк" закрив доступ до рахунку та відмовився від співпраці з клієнткою, не повідомивши її заздалегідь про необхідність подати необхідні документи для належної перевірки.

Клієнтка "ПриватБанк" також повідомила, що конкретно зверталася на гарячу лінію, щоб дізнатися про ліміт операцій та суми переказів перед продажем квартири і розпродажем речей. Проте працівник банку, ймовірно, надав невірну інформацію, і через декілька днів рахунок клієнтки у "ПриватБанк" було заблоковано без будь-яких попереджень чи пояснень.

"Цей банк не цінує своїх клієнтів, кидає напризволяще, нічого не зʼясувавши безпідставно блокує. Ніяк не повідомивши, ніяк не запросивши в мене якихось незрозумілих для нього речей просто взяв, заблокував", - йдеться у відгуку клієнтки "ПриватБанк".

Клієнтка також додає, що банк вислав листа, як факт "прийняття рішення відмовити в підтримці ділових відносин.

Представники "ПриватБанк" пояснили, що їхні дії ґрунтуються на виконанні вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк виявляє фінансові операції, які підлягають перевірці, до їх початку та в процесі їх проведення.

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