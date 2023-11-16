В «Укрзалізниці» повідомили про новий інцидент у потязі, який вже далеко не перший.

В «Укрзалізниці» повідомили, що вандали вчергове пошкодили приміський потяг, пише Politeka.net.

Як зазначається, вони були неповнолітні.

«Цього разу підлітки 2007 — 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів — Харків-Пасажирський», - розповіли в «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» уточнили, що під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону. Вандалів затримали – вони були передані до правоохоронних органів.

«Подібний випадок є вже третім за останні три тижні», - наголошують в «Укрзалізниця».

Так, 10 листопада були затримані неповнолітні вандали, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський: вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Також 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ.

"Виявилося, що це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі», - повідомили в «Укрзалізниця».

В «Укрзалізниця» закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми.

Адже, як наголосили в «Укрзалізниця», мова йде не тільки про безумовне накладення на батьків чи опікунів зобов'язань по відшкодуванню понищених салонів вагонів поїздів Укрзалізниці.

«Вчинений характер діянь, наслідки до яких вони могли призвести підпадають під норми Кримінального кодексу України, якими передбачені покарання винних осіб аж до позбавлення волі», - підкреслили в «Укрзалізниця».

По всім трьом випадкам, наголошують в "Укрзалыниця", з неповнолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції.

Справи будуть спрямовані до суду, а збитки Укрзалізниці оцінються у сотні тисяч гривень.

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