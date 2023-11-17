В Україні планують суттєво підняти податкову ставку на прибуток банків, збільшивши її з 18% до 25-50% (в різні роки). Прогнозується, що це додасть до бюджету країни додатково 24-25 мільярдів гривень у 2023 році та по 6-7 мільярдів гривень щорічно в подальших роках.

Відповідний законопроєкт №9656-д схвалив до другого читання Комітет Верховної Ради.

Ярослав Железняк, перший заступник глави комітету, повідомив, що після довгих дискусій Комітет підтримав проект закону щодо оподаткування банків, при цьому текст був змінений відповідно до вимог МВФ, Мінфіну та НБУ.

Ці зміни будуть включені в оновлений меморандум, який очікується в середині грудня. Раніше пропонувалося підвищити ставку податку вдвічі до 36%, але в новій редакції планується встановлення наступних ставок:

Податок на прибуток за 2023 рік – 50%;

В наступні роки (починаючи з 2024 року) ставка складатиме 25%.

19 жовтня депутати Верховної Ради вже затвердили підвищення податку на прибуток для банків у першому читанні, підтримавши його 247 нардепами. Проєкт закону був доопрацьований перед голосуванням, оскільки спочатку розглядалася можливість введення окремого податку на надприбутки банків, але це створювало правові колізії, і врешті-решт вирішено було підняти існуючу ставку.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.