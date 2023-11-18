У Держстаті зазначають – подорожчали практично всі послуги – зміни не зачепили лиш деяких з них.

Вартість комунальних послуг українців взлетіла значно вгору протягом року - з жовтня 2022 року до жовтня 2023 року в середньому зросла на 13,1%. Крім того, вартість електроенергії вразливо збільшилася на вражаючі 69,7%. Про зростання розцінок повідомляє Держстат.

Зауважується, що підвищення торкнулося практично всіх комунальних послуг, за винятком окремих. Крім електроенергії, також зросли вартість послуг з прибирання сміття на 8,7%. Однак інші послуги зазнали меншого зростання:

утримання та ремонт житла – на 3,9%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 2,7%;

водопостачання – на 0,8%;

каналізація – на 0,7%.

При цьому вартість природного газу залишилася незмінною, так само як і тарифи на гарячу воду та опалення. Значний ріст вартості електроенергії пояснюється червневим підвищенням тарифів, коли вони збільшилися до 2,64 грн за 1 кВтгод, незалежно від обсягу споживання, порівняно з попередніми 1,44 грн за 1 кВтгод для споживання до 250 кВтгод і 1,68 грн за 1 кВтгод для обсягів більше 250 кВт*год.

Отже, у листопаді 2023 року при споживанні, скажімо, 239 кВт*год електрики, вартість комунальних послуг становитиме 630,96 грн. В порівнянні з минулим роком за такий самий обсяг споживання платіж становив 344,16 грн.

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