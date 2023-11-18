За порушення зазначених правил передбачено штрафи у розмірі від 17 до 51 тисяч гривень.

Протягом поточного року в Україні складено майже 130 тисяч протоколів за порушення правил дорожнього руху. Розмір штрафів коливається від 17 до 51 тисяч гривень. Суми виписаного штрафу залежать від правопорушення, вчиненого українцями.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Важливо відзначити, що стаття 130 Кодексу про адміністративні правопорушення націлена не лише на випадки управління у стані алкогольного сп'яніння, а й на:

керування транспортними засобами у стані наркотичного або іншого сп'яніння;

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції;

передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння чи під впливом зазначених лікарських препаратів;

відмову водія, який керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, або вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

За порушення зазначених правил передбачені штрафи у розмірах від 17 до 51 тисяч гривень, а також можливість позбавлення права керування транспортним засобом на різний строк, включаючи конфіскацію автотранспорту.

Управління транспортом у стані сп'яніння або відмова від перевірки на стан сп'яніння передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік.

Повторне за рік водіння у стані сп'яніння передбачено штраф у розмірі 34 тисяч гривень, позбавлення права водіння транспортним засобом на три роки, а також можливість вилучення транспорту або адміністративного арешту на десять діб без вилучення автотранспорту.

Третє та наступне за рік управління у стані сп'яніння передбачено штраф у розмірі 51 тисяч гривень, позбавлення права керування транспортним засобом на десять років та конфіскацію транспортного засобу. Також можливий адміністративний арешт на 15 діб.

Вживання водієм, керуючим транспортом, після ДТП за його участю, спиртного, наркотичних засобів, психотропних речовин, медпрепаратів до перевірки, передбачено штраф у розмірі 34 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування транспортним засобом на три роки.

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