Окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, на фронті відбулося більше 70-ти бойових зіткнень.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області», - повідомили в Генштабі.

Також в ЗСУ повідомляють, що українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області і продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Тим часом військовий кореспондент Богдан Мірошніков розповів в своєму телеграм-каналі, що в боях за Авдіївку у напрямку Степового ворог продовжує наймасованіші штурми.

«Тупо закидують мʼясом, інакше це ніяк не назвати. Біля коксохімзаводу те саме. Але там без змін, бо промзона дає можливість ефективніше використовувати засоби ураження. Біля Сєвєрного ворог мав невеликі успіхи. Також окупант атакує у напрямку Тоненького», - повідомляє Мірошніков.

За його словами, біля Первомайського окупанти також не полишають спроб обійти селище з півдня та півночі.

«Не виходить, адже зустрітися з 59 бригадою ЗСУ можна тільки один раз. А потім померти. Атаки у напрямку "Царської охоти" та північніше Красногорівки продовжуються», - зазначив Мірошніков.

У свою чергу військові аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що ЗСУ наступають у Запорізькій області і досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки.

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