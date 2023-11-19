Відповідно до законодавства, порядок денний у рамках мобілізації може вручати керівник Житлово-експлуатаційного кооперативу (ЖЕКу).

В Україні розпочали використовувати новий підхід при надсиланні повісток в рамках мобілізації – тепер їх спеціально прикріплюють до паперових квитанцій за комунальні послуги. Таку практику зокрема можна зустріти у деяких великих містах, включаючи столицю.

Адвокат Андрій Межирицький розповів про те, з якою метою ЖЕКи це роблять, можливо, з відома або за вказівкою ТЦК.

Він налоголосив на тому, що у відповідності до законодавства, повістку в рамках мобілізації може вручати керівник Житлово-експлуатаційного кооперативу (ЖЕКу). Ймовірно, Територіальний центр керування (ТЦК) запитав від ЖЕКу інформацію про військовозобов'язаних, що проживають на території, обслуговуваній конкретним ЖЕКом.

Після цього були складені повістки в рамках мобілізації для цих осіб, які передалися ЖЕКу з вимогою їх вручити. Він додає, що керівництво ЖЕКу виконують доручення ТЦК, додаючи повістки до рахунків за комунальні послуги, і цей метод не призводить до жодних наслідків.

Адвокат Андрій Межирицький наголошує, що поширена думка про те, що сплата комунальних послуг автоматично вважається врученням повістки, є невірною.

Законодавством такий механізм не передбачено. Визнання вручення повістки можливо лише в разі, якщо є підпис особи, якій адресовано це повідомлення в рамках мобілізації. Крім того, виникає невизначеність щодо того, хто саме здійснив оплату комунальних послуг.

Джерело: ТСН.

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