Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення щодо перегляду тарифів на розподіл електричної енергії для 26 обленерго зі стимулюючим регулюванням.

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Пропозиції передбачають можливе збільшення цін для столичного постачальника електроенергії – "ДТЕК Київські електромережі" – на понад 10%.

Нові тарифи, які можуть бути введені для споживачів та операторів установок зберігання енергії, включають такі ставки без урахування ПДВ:

  • 200,35 грн за МВт·год для першого класу напруги;
  • 785,53 грн за МВт·год для другого класу напруги.

Ці плани націлені на встановлення нових тарифів на послуги з розподілу електроенергії у наступному році. Також передбачено рішення щодо започаткування тарифів для постачальників, які забезпечують універсальні послуги.

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Згідно з оголошеними змінами, з 1 січня 2024 року НКРЕКП планує підняти тарифи на послугу передачі енергії від Національної енергетичної компанії "Укренерго" на 22,2%, до 592,9 грн за МВт·год.

Варіанти розрахунків Укренерго вказують на тарифи відповідно 785,4 грн за МВт·год або альтернативно 709,8 або 619,8 грн за МВт·год. Передбачено також видатки на покриття підтримки виробництва енергії з альтернативних джерел на рівні 17,8 млн грн.

Крім того, Нацкомісія має намір збільшити тариф на диспетчерське управління на 5% з початку наступного року, до 100,37 грн за МВт·год. Зараз цей тариф становить 95,54 грн за МВт·год для передачі електричної енергії.

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