З початку листопада в Києві було введено єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який буде діяти до кінця квітня. Через порушення правил можна нарватись на штраф. Про це попередила патрульна поліція Києва.
Так, з початку листопада в Києві діє обмеження швидкості для водіїв не більше 50 км/год, і за порушення цього правила передбачено штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень.
Поліція повідомила, що порушення швидкісного режиму призводить до адміністративної відповідальності:
- Згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень.
- Згідно з частиною 4 статті 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень.
Правила щодо швидкості руху визначено так:
- У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше як 50 км/год.
- У житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год.
- Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год.
- У разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год.
- На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
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