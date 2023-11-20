У "ПриватБанк" розповіли, за що заблокують карти клієнтам. Зазнаається, що про закриття договорів навіть не попереджають.

Клієнт "ПриватБанк", який займався торгівлею криптовалютою, втратив можливість доступу до своїх банківських рахунків. Це сталось через те, що "ПриватБанк" вирішив припинити з ним співпрацю без попередження. У "ПриватБанк" розповіли, за що ще заблокують карти клієнтам. Таке повідомлення з'явилось на сайті Мінфін.

При зверненні клієнт просив дозволу на використання банківських послуг, незважаючи на те, що його рахунок використовувався для торгівлі криптовалютою. Проте при відкритті карти він вказав, що не буде використовувати її для заробітку.

"Знаю, що це не дозволено, поки не врегульовано, але й не заборонено. Я виконував ордери чесно і нікого не обманював. Банк розірвав стосунки, незважаючи на надані мною всі документи про надходження коштів та про всі операціях за останні 6 місяців", – написав клієнт "ПриватБанк".

У "ПриватБанк" пояснили, що банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, має обов'язок приймати заходи для запобігання легалізації доходів злочинного походження, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

Для перерахування коштів з рахунків, клієнтові "ПриватБанк" чи його представнику необхідно звернутися до будь-якого відділення банку і представити:

Реквізити рахунку, відкритого в іншому банку.

Документи, які підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками.

Документи, що засвідчують особу.

Документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України.

Заяву про перерахування залишків коштів.

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