В Україні відключено в аварійний ремонт протягом доби чотири енергоблоки на теплоелектростанціях у різних регіонах.

В Україні було проведено короткостроковий аварійний ремонт чотирьох енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС), розташованих в різних регіонах країни. Заявили енергетики, що виробництво електроенергії в Україні є достатнім для задоволення потреб населення та підприємств.

Про це сказано у повідомленні "Укренерго".

Наголошено, що вже введено в роботу один енергоблок на атомній електростанції (АЕС) та один на теплоелектростанції (ТЕС).

"Протягом останньої доби були відключені з експлуатації на аварійний ремонт чотири енергоблоки теплоелектростанцій, розташованих у різних регіонах", - повідомили представники енергетичного сектору.

Також зазначено, що на даний момент немає підстав для обмежень в енергосистемі, за умови "відсутності нових обстрілів" енергоінфраструктури України з боку росії.

У країні не встановлюються графіки відключень електропостачання, але в декількох сотнях населених пунктів може бути відсутнє електропостачання через аварії.

"Через бойові дії та інші причини електропостачання відсутнє в 444 населених пунктах. Ще понад 200 населених пунктів залишаються без світла через негоду в східних областях", - повідомили з енергетичного сектору.

Міненерго повідомило, що після планового ремонту введено в експлуатацію 9-й атомний блок. Таким чином, зазначається, що "всі енергоблоки на українських АЕС будуть працювати протягом осінньо-зимового періоду для забезпечення потреб споживачів".

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