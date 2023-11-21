У парламенті обговорюються штрафи, які прописані в декількох нових законах.

В Україні розглядається введення більш жорстких штрафів і відповідальності за порушення, які наразі не вважаються серйозними. Народний депутат та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко поділився законодавчими ініціативами, які обговорюються в парламенті.

Зокрема, в обговорюваних ініціативах йдеться про повернення системи балів за порушення ПДР, що теоретично має за мету зменшення порушень серед водіїв. Проте важливо врахувати, що різні водії можуть подолати різний кількісний обсяг доріг протягом певного часу, тому ліміти порушень повинні бути індивідуальними.

Також обговорюється виключення штрафів за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год, залишаючи штраф за перевищення на 50 км/год.

В парламенті також реєструється законопроект про введення штрафів за перевищення рівня шуму, з пропозицією встановлення фіксованих штрафів та можливістю позбавлення права керування транспортними засобами. Пропонується штрафи у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Окремою ініціативою є законопроект про штрафи та відсторонення від керування за випадки дрифту на дорозі, який включає санкції від 8500 грн за перше порушення до позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року за повторні випадки протягом року.

Ці ініціативи призначені для підвищення дисципліни на дорогах та покращення безпеки дорожнього руху в Україні.

Джерело: Auto24.

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