На Львівщині трагічно обірвалося життя маленької дівчинки, дитина загинула разом зі своїм дідусем.

Обставини трагедії повідомили у ДСНС України, пише Politeka.net.

По словам рятувальників, смертельна пожежа виникла у місті Самбір. Полум’я спалахнуло в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.

Надзвичайники врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.

«На жаль, у приміщенні було виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло його онучки, 2021 року народження. Імовірно, дідусь намагався врятувати дитину, накривши її собою», - розповіли рятувальники про трагедію.

Додамо, раніше в ДСНС попередили, що в Україні почастішали випадки отруєння людей чадним газом і продуктами горіння.

"Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті", - попереджають рятувальники.

Головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення - ось основні симптоми отруєння чадним газом.

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