Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДБР, вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.

«Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки», - розповіли в ДБР обставини жахіття.

По гарячих слідах було затримано ійськовослужбовця Нацгвардії.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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