Минулої доби сталося понад 70 бойових зіткнень, на деяких ділянках фронту ситуація дуже важка.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, тільки на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

Жорстокі бої йдуть на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямках.

«На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму….», - йдеться у новому зведенні.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що подекуди ворог під Авдіївкою має просування.

«Район "Царської охоти" - ворог просунувся додатково на 200 метрів у приватному секторі. Намагається закріпитися. Позиція "Зеніт" - тримається. Район Степового - окупанти вчергове зупинені у селі, навіть були змушені дещо відійти», - повідомив Мірошніков.

Від Камʼянки у напрямку карʼєра, каже Мірошніков, окупанти ще додатково просунулися.

«У Первомайському дуже складно, ворог просунувся приблизно на 400 метрів, але це просування включає те, що вони раніше відходили дещо на вихідні рубежі, не маючи змоги закріпитися..», - повідомив кореспондент.

Останні новини України:

"Боже, як шкода" - обірвалося життя талановитого українського актора.

Страшна трагедія забрала життя відомого актора та його брата.

Це жахливе потрясіння для всіх - загинув відомий український актор.