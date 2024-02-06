Під жорстоким вогнем залишається Харківщина, пише Politeka.net.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області. Авіаударів росіяни завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.
Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.
«Загинув двохмісячний хлопчик», - повідомили в Харківській ОДА.
Дитина народилася 4 грудня 2023 року.
Отримали поранення три жінки – їх госпіталізували.
"Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", - розповіли в ОДА.
Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.
Крім того, в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.
Також окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.
Також стало відомо, що відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району.
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