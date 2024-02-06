Росіяни без зупину накривають вогнем мирні міста України і житлові квартали, вбиваючи і калічачи людей.

Під жорстоким вогнем залишається Харківщина, пише Politeka.net.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області. Авіаударів росіяни завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

«Загинув двохмісячний хлопчик», - повідомили в Харківській ОДА.

Дитина народилася 4 грудня 2023 року.

Отримали поранення три жінки – їх госпіталізували.

"Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", - розповіли в ОДА.

Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Крім того, в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Також окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

Також стало відомо, що відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району.

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Крім того, з'явилися кадри з місця жахливого ДТП на автодорозі до Києва.