Минулої ночі російські загарбники атакували Одесу, пише Politeka.net.
Як повідомили в Одеській ОДА, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.
Пожеж не зафіксовано.
На щастя, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.
«Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей», - повідомили в ОДА.
Мешканці Одеси розповідають, що у місті було дуже гучно:
«Спалахи бачив аж з коридору»,
«У паркінгу все затремтіло, біля мене»,
«Ми бачили і чули. Моторошно».
Також під атакою дронів перебував Миколаїв.
«Миколаївці, тримаємось!.. Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон», - повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич.
Згодом він повідомив, що є займання у приватному секторі.
ОНОВЛЕНО:
Згідно з даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим.
В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
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Названо ділянку, де у ЗСУ відкриються нові можливості.
Також повідомлялось, що окупанти потрапили у глухий кут.
Крім того, повідомлялось про результат голосуввання за посилення мобілізації.