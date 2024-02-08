Внаслідок нічної дронової атаки є пошкодження – відомо, куди влучили окупанти.

Минулої ночі російські загарбники атакували Одесу, пише Politeka.net.

Як повідомили в Одеській ОДА, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Пожеж не зафіксовано.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.

«Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей», - повідомили в ОДА.

Мешканці Одеси розповідають, що у місті було дуже гучно:

«Спалахи бачив аж з коридору»,

«У паркінгу все затремтіло, біля мене»,

«Ми бачили і чули. Моторошно».

Також під атакою дронів перебував Миколаїв.

«Миколаївці, тримаємось!.. Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон», - повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич.

Згодом він повідомив, що є займання у приватному секторі.

ОНОВЛЕНО:

Згідно з даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

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Названо ділянку, де у ЗСУ відкриються нові можливості.

Також повідомлялось, що окупанти потрапили у глухий кут.

Крім того, повідомлялось про результат голосуввання за посилення мобілізації.