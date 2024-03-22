Період з кінця лютого до березня включно - це найкращий час для догляду за садовими деревами. Садівники рекомендують встигнути зробити обрізання до того моменту, поки не сформуються нирки.

Досвідчені садівники знають, що фруктові дерева не потрібно обрізати щороку, ця процедура проводиться кожні 4-6 років. Єдине, потрібно позбавлятися постійно сухих гілок і березень - ідеальний час для обрізки дерев.

До речі, формуванням дерев можна зайнятися і в лютому, але за умови, що температура повітря буде вищою за –5 °С. Якщо холодніше – фруктові дерева краще не турбувати, рани за такої погоди дуже погано заростають.

До речі, обрізання фруктових дерев потрібно проводити тільки в сухі, ясні, завітряні дні, щоб місця зрізів швидше підсохли і не стали "ворітами" для інфекцій.

До того ж видалення гілок потрібно проводити до початку руху соку, тобто до набухання нирок. Після появи листя і молодих пагонів можна зрізати лише підмерзлі гілки.

Обрізка яблуні

Вперше яблуню обрізають після посадки. Урізання штамбу виконується до 90 сантиметрів. Якщо є бічні пагони, їх врізають, зазвичай, на чверть всієї довжини.

Весняне обрізання яблуні починається з видалення сухих та пошкоджених пагонів. Далі – зрізують однорічні гілки. Обрізка проводиться під кутом 45° над ниркою – верхній край зрізу знаходиться на 1,5 см вище за вічко, нижній – на одному рівні з вічком.

Обрізання груші

Правильне обрізання груші передбачає укорочування гілок та крони. Ріжуть занадто довгі витягнуті вертикальні гілки. Забирають частину верхівки - так звані "лідери". Ріжуть вертикально зростаючі вздовж стовбура гілки - так звані "дзиги".

Обрізка вишні

Крону вишні обрізати не рекомендується, краще проріджувати. Розлогу крону можна сформувати укороченням сильних гілок на нирку, яка росте назовні. Оскільки цвітіння вишні відбувається на молодих гілках, то річні прирости (довжиною понад півметра) підлягають лише коротшенню на третину. Сильна обрізка торішніх пагонів може призвести до їх усихання та зниження врожайності дерева.

Обрізка сливи

Після висадки стовбур обрізайте до 75 сантиметрів, щоб добре сформувалося дерево. Гілки у сливи можна видаляти лише тоді, коли дереву буде 4 роки.

При формуванні крони сливи вирізують вовчкові пагони, пагони, що ростуть під гострим кутом, і пагони, спрямовані всередину крони. Не слід вирізати гілки, що ростуть горизонтально, тому що на них закладаються плодові утворення. Обрізанням сливи зловживати не можна, оскільки це затримує початок плодоношення.

Обрізання персика

Навесні персик потрібно обрізати для формування правильної молодої крони. Найкращий час для цього - квітень, середина весни.

Важливо пам'ятати, що дерево персика не повинно бути вищим за 3,5 м. Якщо воно вище, потрібно підрізати верхівку. У міру зростання персика періодично потрібно підрізати гілки, щоб його висота до п'яти не перевищувала 2 м.

Обрізка абрикосу

Центральну гілку потрібно обрізати до 75 сантиметрів, а дрібну поросль збоку зменшити на кільце. Через рік пару скелетних гілок потрібно обрізати до 20 сантиметрів, а центральну гілку зробити менше, щоб вона височіла над бічними гілками на 15 сантиметрів.

Читайте також:

Краще їх позбутися: які дерева на дачі приносять біди і нещастя

Як залучити гроші та удачу до будинку: старовинні прикмети, які перевірені часом

Коли висадити болгарський перець, щоб він виріс великим та солодким: не пропустіть термін