Огіркам у горщиках потрібно багато вертикального простору – це головна складність.

Однак, якщо ви виберете кущовий сорт замість кучерявого сорту або надасте місце для розростання огірка, додавши кілок або грати - завдання спроститься.

Використовуйте добре дренований, поживний ґрунт і підтримуйте його у вологому стані протягом усього вегетаційного періоду, щоб допомогти вашому огірку в горщику рости.

Насамперед виберіть кущовий сорт огірків для горщиків. Загалом, кущові сорти легше вирощувати в горщиках, ніж сорти виноградної лози, яким потрібні грати, щоб підніматися і розкладатися нею.

Вибір сорту, що підходить для горщика, збільшить ваші шанси на успіх.

Додайте отвори, якщо у горщику їх немає. Хоча огірки люблять воду, стояча вода може призвести до пошкодження коріння. Якщо можливо, шукайте горщик, де вже є дренажні отвори.

Ретельно промийте горщик гарячою водою із милом. У горщиках можуть бути бактерії, які можуть викликати гниття огірків.

Підготуйте опору. Для зростання виноградних огірків потрібні грати або кіл. Хоча кущові огірки не вимагають підв'язування, вони від цього користуються.

Наповніть горщик добре дренованої ґрунтової сумішшю. Якщо ви хочете приготувати ґрунт самостійно, спробуйте змішати 1 частину піску, 1 частину компосту та 1 частину торфу чи кокосового волокна.

Сійте насіння огірків у горщик, щойно погода прогріється до 21 °C. Для зростання огіркам необхідна температура ґрунту не нижче 21 °C. У багатьох регіонах урожай можна розпочати у липні, а врожай чекатиме у вересні.

Помістіть горщик із огірками у світле місце із сонячним світлом не менше 8 годин.

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