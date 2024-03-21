Якщо не садити кабачки поруч із цими овочами, ви можете оптимізувати зростання та врожайність ваших рослин.

Досвідчені городники попереджають, що, плануючи посадку кабачків, важливо враховувати, які овочі не слід садити поряд. Це робиться для того, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини та потенційні негативні взаємодії.

Фахівці назвали деякі овочі, які не слід садити поряд з кабачками:

Огірки.

І кабачки, і огірки належать до одного сімейства і мають схожі вимоги до поживних речовин та простору. Їхня спільна посадка може призвести до конкуренції за ресурси та збільшити ризик обміну хворобами.

Гарбуз.

Так само, як і огірки, гарбузи ростуть аналогічно кабачкам, і можуть конкурувати за простір та поживні речовини.

Картопля.

Картопля вимагає значну кількість поживних речовин із ґрунту, і її посадка поруч із кабачками може призвести також до конкуренції.

Помідори.

Вони потребують особливої ​​вимоги до догляду. Вони залежать від підвішування та мульчування, що може затіняти низькорослі рослини кабачків. Крім того, посадка томатів поруч із кабачками збільшує ризик передачі хвороб та шкідників між двома культурами.

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