Ви зможете легко підключити ноутбук до телевізора за допомогою кабелю HDMI або з'єднання Wi-Fi, що дозволить вам насолоджуватися улюбленим контентом на великому екрані.

Для багатьох не секрет, що підключення ноутбука до телевізора може покращити якість відтворення, дозволяючи насолоджуватися контентом на великому екрані.

Експерти назвали в інтернеті кілька ефективних способів, як ви можете підключити свої пристрої, використовуючи як дротовий HDMI, так і бездротовий Wi-Fi.

Підключення через HDMI:

Вимкніть комп'ютер і телевізор, щоб запобігти потенційним збиткам.

Вставте один кінець кабелю HDMI у телевізор, а інший кінець у порт HDMI на комп'ютері або ноутбуку.

Увімкніть обидва пристрої. Якщо з'єднання здійснено успішно, екран телевізора може блимати.

Потім обов'язково налаштуйте вхід телевізора в режим HDMI для отримання сигналів від зовнішніх джерел.

Налаштуйте параметри дисплея на комп'ютері. У Windows 7 і 8 клацніть правою кнопкою миші на робочому столі, перейдіть до розділу "Роздільна здатність екрана" і виберіть відповідний пристрій. У Windows 10 за допомогою пульта дистанційного керування виберіть вхід HDMI на телевізорі та налаштуйте параметри проектування на комп'ютері.

Вам залишиться лише перезавантажити ноутбук або комп'ютер, щоб застосувати налаштування.

Налаштування звуку:

Клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка на панелі завдань і виберіть пункт "Пристрої відтворення".

У вікні "Пристрої відтворення" знайдіть динаміки телевізора та встановіть їх як пристрій відтворення за промовчанням.

Збережіть налаштування та перевірте, чи правильно працює звук.

Підключення через Wi-Fi:

Увімкніть Wi-Fi на комп'ютері та телевізорі.

На комп'ютері перейдіть до "Пуск" > "Система" > "Дисплей" > "Декілька дисплеїв" та виберіть "Підключитися до бездротового екрана".

Виберіть потрібний пристрій зі списку та погодьтеся на запит підключення на екрані телевізора.

DLNA:

Насамперед створіть на жорсткому диску спільну папку з англійською назвою.

Відкрийте властивості папки, перейдіть до "Доступ" та виберіть опцію "Розширене налаштування" – "Відкрити спільний доступ".

Підключіть телевізор до мережі Wi-Fi, що й комп'ютер.

Отримайте доступ до спільної папки на телевізорі та відтворіть мультимедійний контент.

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