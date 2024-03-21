Українцям розповіли, як з легкістю почистити улюблені навушники та позбутися мікробів та бактерій.

Напевно, багато людей розуміють, що очищення навушників від вушної сірки необхідне для підтримки якості звуку і гігієни. У зв'язку з цим професіонали розповіли, як ефективно та безпечно почистити навушники в домашніх умовах.

Спочатку просто почніть з видалення видимих ​​відкладів вушної сірки м'якою щіткою. Ви можете використовувати чисту зубну щітку або спеціальну для чищення електроніки. Обережно почистіть поверхню навушників, щоб видалити сміття.

Після цього змочіть м'яку тканину ізопропіловим спиртом і акуратно протріть поверхню навушників, приділяючи особливу увагу області навколо динаміків, де зазвичай накопичується вушна сірка. Спирт з легкістю допоможе розчинити залишки воску та видалити жир зі шкіри.

Вже після очищення спиртом використовуйте вологу серветку, що дезінфікує, щоб не тільки навести чистоту, але і продезінфікувати навушники. Це допоможе знищити будь-які бактерії та мікроби, які можуть бути присутніми на поверхні техніки.

Важливо, що перекис водню не слід використовувати для чищення навушників. Хоча він ефективний для очищення деяких поверхонь, перекис може викликати корозію та пошкодити матеріали, з яких виготовлені навушники, наприклад, пластик або гуму. Так, дотримуйтесь використання ізопропілового спирту для безпечного та ефективного очищення.

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