Минулої ночі під ворожим вогнем знов опинилася Дніпропетровська область, є наслідки атак.

Вночі було гучно у Синельниківському районі Дніпропетровщини, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей.

«З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні», - повідомили в ОДА.

На ураженій території пошкоджені оселі. Наслідки безжальної атаки ще уточнюються.

Загалом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.

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