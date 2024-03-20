Вночі було гучно у Синельниківському районі Дніпропетровщини, пише Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА.
Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей.
«З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні», - повідомили в ОДА.
На ураженій території пошкоджені оселі. Наслідки безжальної атаки ще уточнюються.
Загалом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.
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