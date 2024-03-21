Застосовуючи ці методи, ви можете підвищити потужність сигналу вашого маршрутизатора вдома та покращити підключення до Інтернету.

Фахівці назвали кілька ефективних способів збільшити потужність сигналу вашого роутера в домашніх умовах:

Через те, що іноді антена маршрутизатора може не випромінювати достатню потужність для ефективної передачі сигналів, особливо при підключенні декількох пристроїв, знадобиться її посилення. Так, ви можете використовувати простий метод для посилення сигналу маршрутизатора за допомогою алюмінієвої фольги.

Відірвіть від рулону невеликий шматочок фольги і оберніть антену, що виступає з роутера. Переконайтеся, що фольга повністю закриває її, але не дуже сильно пережата.

Після цього перезавантажте маршрутизатор і перевірте рівень сигналу на пристрої. Фольга створює додатковий електромагнітний резонанс, що підвищує силу радіохвиль.

Зменшення відстані:

Якщо у вас немає фольги, інший спосіб покращити сигнал Wi-Fi - зменшити відстань між маршрутизатором і пристроєм, що використовується.

Перешкоди між хвилями можуть послабити сигнал, тому спробуйте перемістити роутер ближче до пристрою. Це скорочує довжину радіохвилі, що призводить до збільшення швидкості Інтернету.

Уникайте навантаження маршрутизатора:

Перевантаження роутера може призвести до його перегріву та погіршення передачі хвиль між пристроями. Уникайте одночасного підключення надто великої кількості пристроїв.

Стандартний роутер із однією антеною може підтримувати стабільну швидкість для двох пристроїв. Якщо ви використовуєте більше і хочете покращити сигнал маршрутизатора без додаткових витрат, спробуйте ці методи.

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