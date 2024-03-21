Ці події свідчать про зусилля Трампа, що продовжуються, з формування своєї команди і стратегії для потенційних майбутніх політичних починань.

Згідно з нещодавніми подіями, про які повідомляє Bloomberg, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп ухвалив рішення щодо потенційних членів своєї адміністрації, включаючи вибір кандидата у віце-президенти та ключові посади в уряді.

Важливо відзначити, що Трамп вирішив не обирати своїм кандидатом на посаду віце-президента Рамасвамі, який відомий своїми суперечливими поглядами на Україну. Однак джерела вказують, що колишній президент США розглядає можливість запропонувати Рамасвамі посаду в уряді, зокрема міністра внутрішньої безпеки.

Рамасвами, який відомий як підприємець із досвідом роботи в сім'ї індійських іммігрантів, розглядається деякими союзниками Трампа як ідеальний кандидат на цю роль через його великий досвід публічних виступів.

Крім того, його спадок потенційно міг би пом'якшити критику імміграційної політики Трампа.

Повідомляється, що в процесі прийняття рішень Трампом при оцінці потенційних кандидатів пріоритет надається таким факторам, як лояльність, ідеологічна орієнтація та електоральна життєздатність.

Серед інших людей, які привернули увагу колишнього президента США своїми посадами в уряді, — колишній головний суперник Республіканської партії, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, член палати представників Еліза Стефанік та колишній торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Більше того, кажуть, що Трамп шукає кандидата у віце-президенти, який керується не лише увагою, а й може сприяти отриманню значної переваги у гонці проти президента Байдена.

Також на додаток до цих міркувань агентство Bloomberg повідомляє, що Кевін Маккарті, повалений спікер Палати представників, розглядається як провідний кандидат на посаду голови адміністрації Білого дому.

Також республіканці Сенату Майк Лі з Юти та Тед Круз із Техасу входять до числа тих, хто розглядається на роль генерального прокурора.

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