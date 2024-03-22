Поки Путін залишається при владі, справжній світ залишається недосяжним, а насильство може тривати.

Нещодавня пропозиція Папи Франциска про те, що українським лідерам слід визнати поразку та покласти край війні з Росією, викликала серйозне обурення не лише в Україні, а й у Східній Європі.

Так, його висловлювання, що передбачають поразку України та нездатність засудити агресію та військові злочини Москви, зазнали різкої критики. Однак на тлі війни залишаються питання про те, чим зрештою вона завершиться.

The Guardian зазначає, що за два роки після початку повномасштабної війни немає явних ознак появи переможця. Хоча відсутність вирішальної перемоги може здатися деяким позитивним моментом, що запобігає катастрофічним наслідкам, воно також продовжує страждання і невизначеність.

Зазначається, що сценарій поразки Росії у війні є серйозною небезпекою, особливо тому, що Путін зображує все це як битву проти США та НАТО.

Також пишеться, що поразка РФ може призвести до ширших наслідків, включаючи потенційне повалення Путіна, як вважає більшість росіян. У розпачі Путін може звинуватити Захід та ще більше посилити напруженість.

І навпаки, якби Україна програла, людські жертви були б руйнівними: мільйони біженців втекли б на захід.

Путін може спробувати встановити контроль над усією країною чи нав'язати поселення та маріонетковий режим, що ще більше дестабілізує Європу.

За цим будуть економічні потрясіння, гонка озброєнь і посилення вкрай правих і проросійських популістських партій.

Більше того, у такому разі авторитету США і НАТО може бути завдано непоправної шкоди, якщо вони не зможуть адекватно підтримати Україну. Міністр оборони США Ллойд Остін попередив про катастрофічні наслідки, якщо Путін безперешкодно доб'ється успіху.

Крім цього американські експерти із зовнішньої політики Річард Хаас і Чарльз Купчан припускають, що, хоча Україна, як і раніше, прихильна до відновлення територіальної цілісності та притягнення Росії до відповідальності, її першочергова увага має бути зосереджена на захисті та відновленні територій, що знаходяться під її контролем.

The Guardian ще стверджує, що єдиним життєздатним рішенням покласти край війні на справедливих умовах є усунення Путіна від влади законним шляхом.

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