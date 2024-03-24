Ці прогнози вселяють надію на припинення війни в Україні, наголошуючи на важливості миру та стабільності в країні.

Відомий екстрасенс Ольга Стогнушенко зробила сміливий прогноз щодо тривалості та завершення війни в Україні.

На думку Стогнушенко, війна в Україні триватиме трохи більше двох років. Так, вона прогнозує, що конфлікт має завершитися вже до 2025 року.

Фахівець наголошує на необхідності якнайшвидшого виходу зі стану війни, стверджуючи, що третьої річниці не буде. Також вона висловлює сподівання, що її передбачення здійсняться, наголошуючи на колективному прагненні до світу серед розумних людей.

Екстрасенс прогнозує «дві перемоги», що знаменують завершення війни, хоча конкретних термінів вона не називає, посилаючись на складний та непередбачуваний характер життєвих подій.

Щодо припинення обстрілів України, Стогнушенко очікує на раптову зупинку, що створить напружену атмосферу. Вона прогнозує, що буде зроблено рішучу заяву, яка сигналізуватиме про закінчення бойових дій, які, як очікується, відбудуться протягом поточного року.

"Буде тиша. І вона буде такою нервовою. Обстріли припиняться, зупинка буде раптовою. Буде різка заява, що кінець. Це буде і це буде цього року. Нехай це станеться", - підсумувала Ольга Стогнушенко.

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