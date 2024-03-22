Виростити кріп просто і легко, він не вимагає особливого догляду.
Навесні кріп висаджують, як правило, коли ґрунт відтанув, а повітря прогрілося до +2…+5 ℃ – з середини березня до кінця травня. Вся річ у тому, що невеликі заморозки, коли температура не падає нижче -5 ℃, кріп може благополучно перенести.
У 2024 році сприятливі дні посадки кропу на основі місячного календаря:
- квітень: 6, 14, 16;
- Травень: 12, 13, 31.
Для прискорення проростання насіння кропу необхідно спочатку замочити у питній воді на 48 годин. Цей час необхідний для того, щоб насіння втратило ефірні олії. Тоді воно скоріше проросте. Вже через 5-6 днів після висіву ви побачите перші маленькі сходи. А якщо не замочувати - зелень сходитиме до 2-2,5 тижнів.
До речі, городники радять час від часу робити проріджування. Це вважається важливою частиною догляду за кропом. Якщо цього не зробити, гілочки не будуть пишними і почнуть жовтіти.
На добре підготовленому субстраті підживлення кропу не потрібно. Але іноді він жовтіє, що свідчить про нестачу азоту. Для наростання зелені використовують аміачну селітру (удобрюють зелень кожні 10-14 днів) трохи більше двох разів період вирощування.
Читайте також:
Як виростити велику та смачну моркву в контейнерах та на грядках: фахівці розкрили секрети
Як правильно посадити буряк, щоб отримати добрий урожай: хитрощі досвідчених городників
Як виростити баклажани, щоб отримати щедрий урожай: ці секрети знають одиниці