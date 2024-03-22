Про це мало хто знає, але насіння кропу складається з великої кількості ефірних олій, тому проростає у ґрунті досить повільно. Прискорити процес можна завдяки спеціальній обробці.

Виростити кріп просто і легко, він не вимагає особливого догляду.

Навесні кріп висаджують, як правило, коли ґрунт відтанув, а повітря прогрілося до +2…+5 ℃ – з середини березня до кінця травня. Вся річ у тому, що невеликі заморозки, коли температура не падає нижче -5 ℃, кріп може благополучно перенести.

У 2024 році сприятливі дні посадки кропу на основі місячного календаря: квітень: 6, 14, 16;

Травень: 12, 13, 31.

Для прискорення проростання насіння кропу необхідно спочатку замочити у питній воді на 48 годин. Цей час необхідний для того, щоб насіння втратило ефірні олії. Тоді воно скоріше проросте. Вже через 5-6 днів після висіву ви побачите перші маленькі сходи. А якщо не замочувати - зелень сходитиме до 2-2,5 тижнів.

До речі, городники радять час від часу робити проріджування. Це вважається важливою частиною догляду за кропом. Якщо цього не зробити, гілочки не будуть пишними і почнуть жовтіти.

На добре підготовленому субстраті підживлення кропу не потрібно. Але іноді він жовтіє, що свідчить про нестачу азоту. Для наростання зелені використовують аміачну селітру (удобрюють зелень кожні 10-14 днів) трохи більше двох разів період вирощування.

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