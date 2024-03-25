Як би далеко не зайшов прогрес, часто ми все одно звертаємось до давніх прикмет. Ще б пак, мудрість наших предків підкаже, як не накликати на себе лихо.

Споконвіку люди звертали увагу на прикмети та забобони, які були пов'язані з людським тілом, особливо з волоссям. Ще б пак, наші предки вірили, що саме через них здійснюється незримий зв'язок людини з вищими силами. Вважалося, що заволодівши волосинкою іншої людини, можна повністю підкорити її своїй волі. Закохати в себе чи навпаки – занапастити. Існували навіть дні, в які категорично заборонялося мити голову, інакше лиха точно не уникнути.

Вірити чи не вірити у прикмети – особиста справа кожного. Тим більше, ніхто не може сказати, скільки в них правди, а скільки забобонів. Однак народна пам'ять зберегла і донесла до наших днів безліч різноманітних прикмет і повір'їв, пов'язаних з волоссям, деякі з яких багато хто неусвідомлено намагається дотримуватися і зараз.

Так, наприклад, багато хто миє голову в четвер, оскільки саме цей день вважається найвдалішим для позбавлення від бруду – як духовного, так і тілесного. Згадайте тільки про Чистий Четвер під час Великоднього тижня! Є, щоправда, одне "але": митися слід дуже рано, до сонячного сходу.

А ось перший день тижня, понеділок , раніше вважався днем ​​чаклунства, коли в будинок могли проникнути злі духи та інша погань, тому мити голову цього дня не дозволялося.

Якщо вірити прикметам, то якщо помити голову в понеділок, то наступний тиждень людини переслідуватимуть невдачі.

Ще один день, несприятливий для догляду за собою – п'ятниця , адже саме цього дня Спаситель прийняв мученицьку смерть на хресті. Якщо помити голову в останній будній день, велика ймовірність того, що вони стануть сухими і ламкими.

Але ще небезпечнішим вважалося мити голову в неділю . Вся справа в тому, що витрачати неділю на турботу про свою зовнішність вважалося грішним заняттям, гідним віруючого християнина.

Сучасні прикмети говорять про те, що не можна мити голову в такі дні:

понеділок – це загрожує втратою добрих ідей, важливої ​​інформації, порушенням планів;

п'ятниця - може призвести до сильної сварки і навіть розлучення з коханою людиною;

неділя - через це можна опинитися у фінансовій ямі, втратити гроші чи роботу.

Крім того, езотерики не рекомендують мити волосся перед важливими подіями: нарадами, діловими зустрічами, іспитами чи святами. Через це голова буде "порожньою".

Середа – це нейтральний день. А от вівторок, четвер, субота та неділя — це найкращі дні, щоб привести себе до ладу та зберегти фінансову удачу.

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