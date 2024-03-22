У Google розповіли всім користувачам, як зі свого смартфона зробити пульт для телевізора без жодних проблем.

Щоб використовувати телефон як пульт дистанційного керування для Android TV, потрібно виконати дії, які рекомендують в офіційній Google-довідці.

Спочатку відкрийте програму Google TV на телефоні Android.

Натисніть піктограму «Пульт дистанційного керування» у нижньому правому куті екрана.

У верхній частині екрана виберіть «Пошук пристроїв...».

Виберіть пристрій Android TV зі списку доступних пристроїв.

Виконайте вказівки на екрані телефону та телевізора, щоб завершити процес налаштування.

Після налаштування можна використовувати фізичний пульт дистанційного керування або телефон для керування Google TV.

Переконайтеся, що телефон і пристрій Android TV підключено до однієї мережі Wi-Fi:

Натисніть кнопку «Головне меню» на пульті дистанційного керування.

Перейдіть до піктограми «Установки» у верхньому правому куті екрана.

У розділі «Мережа та аксесуари» виберіть «Мережа», потім «Додатково» та «Стан мережі».

Перевірте ім'я мережі Wi-Fi у розділі «Ім'я мережі (SSID)» і переконайтеся, що телефон підключено до мережі з таким же ім'ям.

Щоб перевірити з'єднання на телефоні або внести зміни до установок:

Відкрийте меню налаштувань телефону.

Перейдіть до «Мережа та Інтернет», а потім виберіть «Wi-Fi».

Знайдіть або змініть мережеве з'єднання, щоб воно відповідало тому, до якого підключено пристрій Android TV.

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням або вам необхідно оновити з'єднання, ви можете перезавантажити пристрій Android TV:

Від'єднайте кабель живлення від Android TV.

Зачекайте близько 10 секунд.

Знову підключіть кабель живлення до Android TV.

Після перезапуску за потреби знову налаштуйте програму Android TV Remote Control.

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