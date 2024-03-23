Військовий фахівець розповів, чи Росія знову наступатиме на Одесу з новими силами найближчим часом.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Росія зараз не має достатніх військових ресурсів для здійснення нової спроби прориву до Одеси.

В інтерв'ю фахівець зазначив, що обмежені ресурси РФ роблять малоймовірним її наступ на Одесу та прибережний регіон.

Селезньов пояснив, що, незважаючи на повідомлення про виведення Росією десантних кораблів у море, це не слід інтерпретувати як безпосередню загрозу Одесі.

Він зазначив, що Росії наразі не вистачає військової переваги для нападу на Одесу.

"Новий наступ на Одесу безпосередньо залежатиме від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів у дуже обмежених кількостях. Тому, щоб там не загрожував диктатор Путін, у нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу та узбережжя", - сказав аналітик.

Також експерт підкреслив, що російські війська ведуть наступи по всій лінії фронту, але не мають тотальної переваги, яка необхідна для ефективного просування.

Фахівець заявив, що хоча Росія все ще намагається наступати, незважаючи на втрати, наразі вона не має необхідної військової переваги.

До того ж, нещодавні повідомлення Сил оборони півдня України показали, що Росія направила до Чорного моря п'ять великих десантних кораблів, внаслідок чого загальна кількість в цьому районі досягла 11.

Важливо відзначити, що у відповідь на зростання активності українські військові висловили стурбованість щодо ракетної загрози і назвали розміщення десантних кораблів провокаційними діями.

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