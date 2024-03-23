Тарологиня повідомила, що переговори між РФ та Україної ймовірні навіть у цьому році.

Тарологиня Олена Бюн заявила, що війна може закінчитись раптово.

За словами відомої тарологині, війна Росії проти України може припинитись у 2024 році, ститися це може несподівано і в будь-який момент.

"Обстріли можуть закінчитись 2024 року. Але навіть, якщо поставимо точку, вони можуть діяти таємно. З ними неможливо по-доброму. Але будемо сподіватись на краще", - каже Олена Бюн в ефірі youtube-каналу "Поговоримо".

Тарологиня також додала, що з РФ доведеться вести переговори, наприклад, відносно повернення територій та військовополонених.

Але такі переговори з агресором мають відбуватись за участі третіх сторін.

Посередником між РФ та Україною ймовірно буде не Туреччина, а інша держава.

До слова, нещодавно ворожка передбачила, хто переможе у війні.

Як розповіла відома українська ворожка і цілітелька, росіяни «дуже хочуть переговорів».

Що ж стосується кінця війни, то, за словами ведунки, переможницею буде саме Україна.

«Схід очиститься, то сто процентів, а от середина України... я бачу, що ще буде довго. Поки що буде довго і важко. Але все одно ми переможимо. Я це бачу», - запевнила ворожка.

Дуже запеклі бої будут прямо посередині України, "зверху до низу, аж до Криму".

За словами ворожки, росія також «дуже хоче розколоти Захід».

Нагадаємо, астролог розповів, коли настане переломний момент на фронті.

Також повідомлялось, що карти розповіли переможцю "Битви екстрасенсів" про проблеми росіян.

Крім того переможець "Битви екстрасенсів" побачив по картах, хто прийде після Путіна.