Так, наприклад, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь поділився своїми думками щодо закінчення війни.

За його словами, темпи деокупації українських територій залежить від швидкості передання партнерами озброєння для ЗСУ.

Йдеться зокрема про винищувачі F-16 та ракети ATACMS.

За його словами, найімовірніше, у 2024 році будуть вирішальні успіхи, але повна деокупація Криму і Донбасу, можливо, продовжиться у 2025 році.

Військовий експерт Олег Жданов також надав свій прогноз. Він назвав ймовірність закінчення війни у 2024 році.

Він вважає, що варіант замороженої війни малоймовірний, а партнери й надалі будуть підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором.

Полковник ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що раніше 2024 року війна не закінчиться.

Найгіршим сценарієм у війні буде, якщо українські захисники залишаться в теперішніх позиціях. Експерт додав, що в такому випадку війна не обмежиться 2025 роком та може продовжитись.

Таким чином, прогнози експертів щодо закінчення війни різняться, за найоптимістичнішим сценарієм бойові дії закінчиться у 2024-му, у найгіршому - продавжаться і у 2025 році.

Джерело: fakty.

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