Багатьом відомий астролог назвав дуже небезпечні місяці для столиці України і попередив про можливий напад ворога.

Прогноз відомого астролога передбачає потенційно небезпечний період для української столиці наступного літа 2024 року. За словами астролога на ім'я Влад Росс у розмові з ТСН.ua, існує ймовірність другого наступу російських окупантів.

Так, липень та серпень, за його словами, – особливо небезпечні місяці.

"Влітку збираються напасти на Київ, особливо небезпечний період – липень та серпень. Звичайно, за умови, що в Москві не відбудеться переворот. Липень-серпень – найнебезпечніший період", – каже Влад Росс.

Однак дуже важливо ставитися до таких передбачень з обережністю, враховуючи, що астрологія, поряд з іншими формами ворожіння, такими як Таро, нумерологія та гадання, не визнані емпіричними науками.

Ці практики часто розглядаються як форми розваги, ніж як надійні провісники майбутніх подій.

Українцям дуже важливо покладатися на надійні джерела інформації та критичне мислення при оцінці потенційних ризиків та ухваленні рішень, особливо щодо таких важливих питань, як війна.

Крім цього, доцільно враховувати безліч точок зору та джерел інформації, щоб сформувати всебічне розуміння будь-якої ситуації.

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