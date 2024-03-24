У зв'язку з останніми подіями ходить дедалі більше розмов про потенційний напад на Одесу.

Відомий таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська розповіла, які українські міста стикаються із серйозною небезпекою і що на них може чекати.

На превеликий жаль, за її словами, особливому ризику піддаються Київ, Херсон і Одеса. Так, зараз багато хто говорить про те, що може бути з Одесою, і чи можливий наступ.

Саме тому на тлі постійних обстрілів наводиться прогноз відомого таролога, яка поділилася своїм баченням ситуації та попередила українців.

"У зоні ризику є Київ. Він триматиме оборону, але тема ракет залишається активною. Одесу також "чіплятимуть", але не так як Київ. До Львова окупанти дотягуватимуться, але періодично. Звідти буде багато новин", - пояснила Хомутовська.

Екстрасенс також згадала про можливість подальшого обстрілу Харкова.

Однак якщо говорити про відомих військових експертів, то вони повідомляють, що Росія наразі не має таких ресурсів, щоб піти наступом на Одесу. Навіть якщо вони і вирішуватимуться на це, то окупантам знадобиться багато часу, як і техніки та людського ресурсу.

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