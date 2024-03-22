40 людей загинули та ще більше 100 постраждали внаслідок теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї, заявила російська ФСБ.

Як повідомляє азербайджанський аналітичний центр STEM, великий теракт у Москві, найбільший з часів у Норд Ості. За попередніми даними, перед концертом гурту "Пікнік" у Крокус Сіті Холл, зайшли до зубів озброєні люди та розпочали стрілянину, вбиваючи всіх поспіль. За попередніми даними, загинуло близько 40 людей, сотні поранених. Але за численними відео із соцмереж, кількість загиблих може бути й більшою. На концерт "Пікніка" 22 березня було продано всі квитки, свідчать дані сайту RedKassa. Про це повідомлялося в групі «Пікніка». У залі, де проходив концерт, 6200 місць, йдеться на сайті Крокуса. Відповідно, максимум у залі могли перебувати 6200 глядачів.



У будівлі холу все ще знаходяться терористи, спецназ у ці хвилини проводить штурм будівлі, який ще й почав горіти-над ним видно клуби чорного диму. За попередніми даними каналу Baza чотирьом злочинцям вдалося втекти з місця злочину.

З перших хвилин теракту впадає в око як терористи атакували Крокус Сіті - один з будівель, що найбільше охороняються в Москві. Навіть у Норд-Ості основна частина терористів була у масках. Тут масок ні в кого немає. Встановити особи терористів не стане складним завданням, кадри з камер спостереження дадуть чіткі особи. Незрозуміло, яким чином велика кількість озброєних людей змогли рухатися у стратегічно важливому районі, на хвилиночку концертний зал знаходиться перед будівлею уряду Московської області.

На відміну від Норд Оста, терористи не пред'явили жодних умов і не тримали заручників. Суть у тому, що терористи не надто розраховували втекти після скоєного.





Як повідомляла Politeka, Біркадзе заявив, що російських добровольців, які не вдоволені путіним, буде більше, і революції бути.

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