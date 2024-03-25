Натільний хрестик – невід'ємний атрибут християнської віри, який має кожну хрещену людину. З моменту хрещення він стає сильним оберегом для людини, яка щиро вірить у Бога.

Кожен християнин знає, що натільний хрестик - це нагадування про те, що на всіх праведних після земного життя чекає Царство Небесне. За традицією, його носять під одягом, а втрата цього оберегу завжди вважалася поганим знаком. Водночас священики у своїй більшості не бачать "біди" у втраті хрестика і трактують це як банальну випадковість.

Ніхто не заперечуватиме, що якщо людина втрачає натільний хрестик, то в голову відразу "дераються" найнегативніші думки: "це до біди" або "зі мною щось трапиться". А тим часом засмучуватися раніше часу не варто.

Багато хто говорить, що якщо людина втрачає свій натільний хрестик, то це означає, що він уже виконав свою місію і більше не має сили, а втрата - банальний дзвіночок для того, щоб придбати і освятити новий православний оберіг.

Втратити ланцюжок з хрестиком може означати і те, що в близькому оточенні людини є приховані вороги , які побажали йому зла або навіть вдалися до чорної магії. Розп'яття прийняло удар на себе, і тепер людині потрібно придбати новий оберіг.

"Втрата хрестика в жодному разі не означає, що Бог від вас відмовився або ваша доля "заплямована", - стверджують священики.

Так, рекомендується сходити до церкви та купити новий хрестик.

Щоправда, перед покупкою нового хрестика церковнослужителі рекомендують усім віруючим витримати триденний пост, вистояти службу і поділитися з їжею або грошима, які потребують їх. Але після трьох днів нічого нікому не давати.

А от наші предки були більш оптимістичні - втрата хрестика сприймалася як звільнення від минулого життя. Вони вірили, що попереду людини чекає щастя та позитивні зміни у житті.

Якщо вам повернули загублений хрестик, не поспішайте на радостях його надягати. Для початку подякуйте людині, не відпускайте її з порожніми руками, навіть якщо вона відмовлятиметься. Після чого потрібно занурити амулет у священну воду, можна навіть сходити до церкви і прикласти хрестик до ікони Ангела зберігача.

До речі, за прикметами вважається, що знайти ланцюжок з хрестиком – сам по собі знак нейтральний, але носити знайдене розп'яття як оберіг не рекомендується. Вся справа в тому, що людина не може знати, чи був хрестик підкинутий, чи його випадково хтось упустив.

Ще важливим є місце, де було виявлено розп'яття:

у калюжі – до швидких неприємностей у кар'єрі,

хрестик на перехресті обійдіть далекою дорогою, адже в таких місцях зазвичай розкладають предмети ритуалів темної магії,

хрестик на дорозі обіцяють незабаром поїздку по роботі чи з особистих справ,

знайти ланцюжок з хрестиком у траві – обіцянка змін у житті.

Читайте також:

Сильна молитва від пристріту та псування: прочитайте її, щоб захистити рідних та близьких

Потужна молитва від заздрості: прочитайте її, щоб ніхто не відібрав вашу удачу

Поминальні дні чекають на українців за новим календарем: які дати і чи потрібно йти на цвинтар