Нове опитування YouGov показало, що більшість американців підтримують стратегію 45-го президента США Дональда Трампа у питанні торгівлі, а ось чинний лідер Джо Байден у цьому суттєво програє.

21 березня всі світові ЗМІ писали, що у чинного президента США Джо Байдена вперше з серпня 2023 року перевага над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом , що давало привід повірити в успіх Байдена на виборах. Однак нове дослідження "звеличує" вже Трампа, а не чинного Президента.

Так, згідно з новим опитуванням YouGov, більше американців довіряють підходу 45-го президента США Дональда Трампа до торгівлі, ніж чинному лідеру Джо Байдену, повідомляє The Hill.

Опитування YouGov показало, що 42% американців до певної міри схвалюють підхід Трампа до зовнішньої торгівлі, що на 11% більше, ніж у Байдена (31%).

У той же час 28% респондентів повністю або частково не схвалюють торговельну політику Трампа, тоді як 36% сказали про політику Байдена.

Нагадаємо, що будучи 45 Президентом США, Дональд Трамп намагався формувати торговельні відносини з іншими країнами виключно з позиції сили. При ньому кількість імпортних обмежень, що вводяться, зростала, а їх інструментарій розширювався.

На думку експертів, підхід Трампа до зовнішньої торгівлі завжди характеризувався:

спробою переписати норми міжнародної торгівлі за правилами, що встановлюються американською стороною;

"скептицизмом" щодо міжнародних інститутів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

перегляд існуючих домовленостей.

Американці впевнені, що націленість на домінування у сфері зовнішньої торгівлі, найімовірніше, буде головним напрямом торгової політики Трампа та під час нового терміну його правління.

Зазначимо, що Дональд Трамп уже деякий час наполягає на підвищенні тарифів на товари, що надходять з Китаю. У лютому 2024 року він заявляв, що запровадить 60-відсоткові або вищі тарифи на китайські товари, якщо його переоберуть у Білий дім у листопаді.

Нагадаємо, що нещодавно під час чергової передвиборчої зустрічі зі своїми прихильниками колишній президент США Дональд Трамп назвав "найбільшим торговцем в історії" Президента України Володимира Зеленського. Він зазначив, що "щоразу, коли той приїжджає до США, він йде з 50 або 60 млрд доларів".

"Мені ніколи це не вдавалося. Він кращий торговець за мене", - заявляв Трамп.