Пророщувати картоплю можна на світлі або у темряві, для світлого методу рекомендується використовувати досить зручний метод.

Пророщування картоплі перед посадкою – це простий та популярний спосіб збільшення врожайності, який може бути виконаний будь-яким дачником будинку. Пророщування прискорює вегетаційний період, дозволяє одержати врожай на 2-3 тижні раніше, та відбраковує неякісний матеріал, що значно підвищує врожайність.

Процедура пророщування є необов'язковою, але дуже корисною. Пророщувати картоплю можна на світлі або у темряві. Для світлого методу рекомендується використовувати яєчні лотки, щоб стебла росли вертикально та не пошкоджувалися. Картоплю слід помістити у світле та тепле приміщення з температурою не нижче +18° вдень та +12° вночі. Через приблизно місяць паростки досягнуть довжини близько 3 см і будуть готові до посадки.

Для темного методу пророщування картоплі, бульби викладають на вологу тирсу або мокрий пісок у темному та прохолодному місці протягом місяця.

Для збільшення врожайності дачники можуть розрізати пророщену картоплю на кілька частин, щоб отримати більше посівного матеріалу. Після нарізування на кожній частині має залишитися хоча б один паросток. Розрізані бульби рекомендується нарізати приблизно за 2 тижні до посадки на ділянку, щоб вони встигли покритися скоринкою, що запобігає гниття.

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