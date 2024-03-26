Пророщування картоплі перед посадкою – це простий та популярний спосіб збільшення врожайності, який може бути виконаний будь-яким дачником будинку. Пророщування прискорює вегетаційний період, дозволяє одержати врожай на 2-3 тижні раніше, та відбраковує неякісний матеріал, що значно підвищує врожайність.

картопля

Процедура пророщування є необов'язковою, але дуже корисною. Пророщувати картоплю можна на світлі або у темряві. Для світлого методу рекомендується використовувати яєчні лотки, щоб стебла росли вертикально та не пошкоджувалися. Картоплю слід помістити у світле та тепле приміщення з температурою не нижче +18° вдень та +12° вночі. Через приблизно місяць паростки досягнуть довжини близько 3 см і будуть готові до посадки.

Для темного методу пророщування картоплі, бульби викладають на вологу тирсу або мокрий пісок у темному та прохолодному місці протягом місяця.

Дуже дрібна картопля

Для збільшення врожайності дачники можуть розрізати пророщену картоплю на кілька частин, щоб отримати більше посівного матеріалу. Після нарізування на кожній частині має залишитися хоча б один паросток. Розрізані бульби рекомендується нарізати приблизно за 2 тижні до посадки на ділянку, щоб вони встигли покритися скоринкою, що запобігає гниття.

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