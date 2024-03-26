Зараз багато мостів під нашою вогневою поразкою і тепер ми систематично б'ємо по ключових точках, розповідає військовий експерт.

Росіяни розуміють, що після знищення об'єктів у Криму він стане «непідйомним» для них, саме тому вони вже будують об'їзну залізницю. Як розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зараз окупанти намагаються спростити постачання військової амуніції.

«Вони хочуть спростити собі дорогу на Кримський, Запорізький та Донецький напрямок сухопутним коридором. У ГУР вже підтвердили нашу зацікавленість у знищенні вузлів цього залізничного. Саме залізо не треба чіпати – нехай будують, нам залишиться», - зауважив експерт.

За його словами, зараз багато мостів під нашою вогневою поразкою і тепер ми систематично б'ємо по ключових точках, знищення яких блокує постачання техніки окупантів. Тому їм так важливо вберегти головний міст:

"Під час атаки на Крим окупанти знову перекрили Кримський міст, що є стандартною практикою для російських сил у разі повітряної загрози для окупованого півострова. Вони також використовують задимлення не лише для прикриття Керченського мосту", - поділився експерт.

Однак не весь дим, який видно, обов'язково пов'язаний із ракетними ударами. За словами Світана, окупанти застосовують механізми задимлення, хоча, ймовірно, не мають повного розуміння роботи головки самонаведення ракети на останньому етапі. Вони використовують усі доступні їм механізми маскування військових об'єктів.

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