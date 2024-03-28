Аналітики пояснили, що причиною зростання цін стала похмура погода, яка ускладнила виробництво у другий-третій тиждень березня.

Після недовгого падіння цін на огірки, українські теплиці помітно збільшили вартість овочів, що відобразилося і на роздрібних ринках. У другій половині березня виробники реалізували огірки за 105-140 грн/кг, що порівняно з початком місяця, коли ціни коливалися від 85 до 130 грн/кг.

У крупних мережах супермаркетів середня ціна на українські огірки становила приблизно 129 грн за кілограм, на 16 грн дорожче, ніж на початку місяця.

Експерти аналізують, що причиною зростання цін стали несприятливі погодні умови, які ускладнили виробництво у другій половині березня. Також відзначається зменшення пропозиції огірків на ринку загалом, що призвело до підвищеного попиту на цю продукцію. Експерти підкреслюють, що ціни на огірки практично зрівнялися з аналогічним періодом минулого року.

Станом на 27 березня середня ціна на огірки українського виробництва у великих мережах супермаркетів становила 129,3 грн за кілограм, що порівняно з початком місяця (112,58 грн/кг) виявляє значне зростання.

Також варто враховувати, що довгоплідні гладкі огірки мають вищу вартість, але їхня пропозиція на ринку ширша. В той же час, короткоплідні огірки представлені далеко не в усіх мережах.

Окремі торгові мережі пропонують ціни на огірки в межах становить 93,59-145,5 грн/кг.

Джерело: EastFruit.

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