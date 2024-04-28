У Києві посадовець виписував собі премії, які, насправді, мали виплачуватися його підлеглим.

У Києві посадовець, який працював на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинського району, став підозрюваним у зловживанні службовим становищем. Про це розповіли в пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, чоловік після призначення на посаду незаконно виписав собі премії у сумі 145 тисяч гривень, які призначались підлеглим.

Пресслужба столичної поліції повідомила, що під час досудового розслідування встановлено, що з березня по липень 2023 року чоловік підписував накази про власне преміювання за виконання ним нібито особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні підрозділу.

35-річному посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за фактом зловживання службовим становищем. За цим злочином передбачена покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше Politeka також писала про завідувача відділення лікарні у Харкові, якому світить довгий тюремний строк. Йдеться про лікаря-офтальмолога, який допомагав чоловікам ухидятися від призову. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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