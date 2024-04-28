Столичні поліцейські викрили масштабну схему переправлення чоловіків через державний кордон, яка полягала в укладанні шлюбу з жінками-інвалідами.

Розкрита схема відправлення ухилянтів за кордон через фальшиві шлюби з інвалідами. Поліція столиці заявила про розкриття ретельно спланованої діяльності, яка полягала у виготовленні фіктивних шлюбів для чоловіків, які намагалися уникнути військової мобілізації.

За даними правоохоронців, співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва під керівництвом прокуратури розкрили цю злочинну схему. Ініціатором її стала 38-річна жителька Київщини, яка через оголошення в телеграм-каналах залучала чоловіків придатного віку, а її спільниця, 48-річна жінка, допомагала знайти "наречених". Організаторка також особисто проводила "молодят" через кордон. За ці послуги фігурантки брали 3500 доларів.

Діяльність розкрили одразу після укладання фіктивного шлюбу із 43-річною жінкою з Тернопільщини, яка прибула до Києва на один день для цієї угоди. Вона отримала 1500 доларів за участь, але ці кошти були конфісковані правоохоронцями.

Організаторку та жінку-інваліда затримали, їм загрожує до 9 років ув'язнення, а також конфіскація майна. Третій учасниці схеми також може бути оголошено про підозру, а всі інші причетні особи до цієї протиправної діяльності наразі встановлюються правоохоронцями.

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