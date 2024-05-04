Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ, Олександр Драбинко, розпові українцям про традиції, які не мають стосунку до Великодня.

Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ, Олександр Драбинко, пояснив, що серед численних традицій Великодня є такі, що не мають відношення до християнських звичаїв.

Під час інтерв'ю для "Телеграфу" він відзначив, що серед християнських звичаїі відсутня традиція дарувати подарунки на Пасху. За його словами, це свято передусім - час для вшанування Господа, а не для матеріальних виявів уваги.

"Насправді, ні, такої звички немає. Люди просто вітають один одного зі словами "Христос воскрес - Воістину воскрес" та обмінюються великодніми яйцями, писанками. А щодо подарунків, то це можна робити щодня. Отже, дарування подарунків на Великдень - не традиція", - підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

Згідно з його думкою, краще протягом Великоднього тижня зосередитися на добрих справах. Наприклад, надати допомогу бідному чи підтримати жебрака.

"Це буде найкращим дарунком для самих нас і для тих, кому ми допоможемо", - додав митрополит Олександр.

Раніше Politeka також писала про те, скільки коштує великодній кошик у "магазині для депутатів". Відомо, що скупитися до Великодня цьогоріч в одному з найдорожчих продуктових магазинів Києва буде дорожче за мінімальну місячну заробітну плату.

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