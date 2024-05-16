Заощадження на воді може стати простим завданням для українців, якщо вони дотримуватимуться деяких простих правил у щоденному житті. Експерт з ЖКГ, Кристина Ненно, наголошує, що зменшення використання проточної води сприяє не лише економії води, а й зменшенню навантаження на енергетичну систему.
"Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним", - пояснює експертка.
Кристина Ненно поділилася кількома корисними порадами щодо ефективного використання води в домашніх умовах:
- Перед тим як запускати пральну машину, переконайтеся, що вона завантажена до максимуму. Це дозволить вам зменшити споживання води і електроенергії порівняно з пранням неповних завантажень.
- Регулярно перевіряйте всю сантехніку на предмет витоків. Навіть незначна протічка унітазу може призвести до втрати близько 72 000 літрів води за рік, а протікання крану — до 6 000 літрів на місяць.
- Слідкуйте за щільністю закриття кранів. Навіть невелика крапля може втратити до 24 літрів води на добу.
- Інвестуйте в економічну сантехніку, наприклад, унітази з двома режимами зливу, що може зекономити до 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.
- Скоротіть час прийняття душу на 1-2 хвилини, що дозволить заощадити до 500 літрів води щомісяця.
- При чищенні зубів та митті посуду не залишайте кран відкритим. Використовуйте склянку для полоскання рота, замість того, щоб витрачати сотні літрів води за кілька хвилин.
- Встановіть у ванній та на кухні крани з розпилювачами, які дозволяють ефективно використовувати меншу кількість води при збереженні її чистоти і миючих властивостей.
Джерело: 24 канал.
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