Коли ми зменшуємо споживання проточної води, ми водночас скорочуємо навантаження на енергосистему.

Заощадження на воді може стати простим завданням для українців, якщо вони дотримуватимуться деяких простих правил у щоденному житті. Експерт з ЖКГ, Кристина Ненно, наголошує, що зменшення використання проточної води сприяє не лише економії води, а й зменшенню навантаження на енергетичну систему.

"Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним", - пояснює експертка.

Кристина Ненно поділилася кількома корисними порадами щодо ефективного використання води в домашніх умовах:

Перед тим як запускати пральну машину, переконайтеся, що вона завантажена до максимуму. Це дозволить вам зменшити споживання води і електроенергії порівняно з пранням неповних завантажень.

Регулярно перевіряйте всю сантехніку на предмет витоків. Навіть незначна протічка унітазу може призвести до втрати близько 72 000 літрів води за рік, а протікання крану — до 6 000 літрів на місяць.

Слідкуйте за щільністю закриття кранів. Навіть невелика крапля може втратити до 24 літрів води на добу.

Інвестуйте в економічну сантехніку, наприклад, унітази з двома режимами зливу, що може зекономити до 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.

Скоротіть час прийняття душу на 1-2 хвилини, що дозволить заощадити до 500 літрів води щомісяця.

При чищенні зубів та митті посуду не залишайте кран відкритим. Використовуйте склянку для полоскання рота, замість того, щоб витрачати сотні літрів води за кілька хвилин.

Встановіть у ванній та на кухні крани з розпилювачами, які дозволяють ефективно використовувати меншу кількість води при збереженні її чистоти і миючих властивостей.

Джерело: 24 канал.

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