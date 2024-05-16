Цього літа в Україні значно зросла кількість пропозицій сезонної роботи. Серед найпопулярніших вакансій є ролі вожатих, аніматорів, адміністраторів та барменів, з зарплатою від 10 000 до 24 000 грн. Пропозиції роботи доступні на спеціалізованому порталі Work.ua.

Вакансії доступні по всій країні, включаючи Київську область, Львів, Луцьк, та Чернігів. Більшість з них пропонують не лише заробіток, а й додаткові пільги, такі як харчування та проживання, які покриваються роботодавцем.

Загалом, українські роботодавці для сезонної роботи активно шукають кандидатів на посади вожатих, аніматорів, вихователів, адміністраторів, барменів, продавців, рятувальників, та водіїв.

Наразі в Україні є можливості для сезонної роботи, зокрема, потрібен бариста з заробітною платою від 19 000 до 24 000 грн.

Тим часом компанія "Planetclub" у Ірпені шукає вихователя-вожатого для літнього табору з заробітною платою від 14 тисяч гривень. Обов'язки включатимуть організацію освітніх і розважальних заходів для дітей, управління командою та забезпечення безпеки учасників табору.

У Києві американська кондитерська Milk Bar шукає продавця морозива з пропозицією заробітної плати від 15 000 грн. Новий працівник отримає можливість працювати в колективі з позитивною атмосферою, а також шанс на кар'єрне зростання.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.